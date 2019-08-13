За сутки в зоне отчуждения задержали 17 сталкеров

КИЕВ. 13 августа. УНН. Во время патрулирования чернобыльской территории зоны отчуждения, правоохранители обнаружили и задержали целых четыре группы сталкеров, среди которых есть и иностранцы, которые проникли на территорию с целью туризма. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникаций полиции Киевской области.