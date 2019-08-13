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6 марта, 19:19 • 134033 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142968 просмотра

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За сутки в зоне отчуждения задержали 17 сталкеров

За сутки в зоне отчуждения задержали 17 сталкеров

Киев  •  УНН

 • 11161 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Во время патрулирования чернобыльской территории зоны отчуждения, правоохранители обнаружили и задержали целых четыре группы сталкеров, среди которых есть и иностранцы, которые проникли на территорию с целью туризма. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникаций полиции Киевской области.

Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любьянка. Нарушители жители городов Енакиево и Николаева.

Вторую группу нарушителей правоохранители задержали в отселенном городе Припять, молодые люди 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей.

На объекте "Чернобыль-2" была задержана третья группа киевлян 18, 19, 20 и 39 лет.

Вблизи села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник-киевлянин 25 лет. Остальные также киевляне и жители Донецкой области 18 и 20 лет.

В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Ивановский районный и Славутический городской суды Киевской области для принятия решения. Также материалы направлены в Государственную миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.

Напомним, на прошлой неделе в Чернобыльской зоне обнаружили пять сталкеров-иностранцев.

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