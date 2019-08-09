У Чорнобильській зоні виявили сталкерів-іноземців

Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС, правоохоронці виявили та затримали дві групи любителів екстремального туризму.

Перших трьох порушників було затримано у відселеному селі Бички. Ними виявилися 20-річний киянин та двоє громадян Бельгії 26 і 28 років.

Другу групу було затримано на об’єкті “Чорнобиль-2”. Порушниками виявилися громадяни Румунії, Ізраїлю та Франції, віком 24, 25 та 28 років.

У поліції повідомили, що у відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення та до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців на території України.

Нагадаємо, також у зоні відчуження затримали “сталкерів” з Ірландії та Литви.