В Чернобыльской зоне обнаружили сталкеров-иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. За последние сутки в Чернобыльской зоне задержаны шесть нарушителей, пятеро из которых граждане других государств. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.
Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, правоохранители обнаружили и задержали две группы любителей экстремального туризма.
Первые трое нарушителей были задержаны в отселенном селе Бычки. Ими оказались 20-летний киевлянин и двое граждан Бельгии 26 и 28 лет.
Вторую группу задержали на объекте “Чернобыль-2”. Нарушителями оказались граждане Румынии, Израиля и Франции в возрасте 24, 25 и 28 лет.
В полиции сообщили, что в отношении данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Материалы дел направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения и Государственную миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.
Напомним, также в зоне отчуждения задержали “сталкеров” из Ирландии и Литвы.