У зоні відчуження затримали "сталкерів" з Ірландії та Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження правоохоронці затримали дві групи правопорушників, у тому числі громадян інших країн. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.
Першу групу з чотирьох молодих людей було виявлено у відселеному смт. Поліське. Всі четверо кияни 21, 22, 25 та 29 років.
Друга група була виявлена та затримана на контрольно-перепускному пункті "Дитятки". Порушниками виявилися двоє іноземних громадян, 37-річний громадянин Республіки Ірландія та 44-річна громадянка Литовської Республіки.
У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення та повідомлено Державну міграційну службу щодо скорочення терміну перебування іноземних громадян на території України.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні затримали сталкерів із Франції та Білорусі.