В зоне отчуждения задержали "сталкеров" из Ирландии и Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители задержали две группы правонарушителей, в том числе граждан других стран. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.
Первая группа из четырех молодых людей была обнаружены в отселенном пгт. Полесское. Все четверо киевляне 21, 22, 25 и 29 лет.
Вторая группа была обнаружена и задержана на контрольно-пропускном пункте "Дитятки". Нарушителями оказались двое иностранных граждан, 37-летний гражданин Республики Ирландия и 44-летняя гражданка Литовской Республики.
В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Материалы дел направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения и сообщено Государственной миграционной службе о сокращении срока пребывания иностранных граждан на территории Украины.
Напомним, в Чернобыльской зоне задержали сталкеров из Франции и Беларуси.