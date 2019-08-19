В зоне отчуждения задержали сталкера из США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Во время патрулирования зоны отчуждения правоохранители обнаружили и задержали еще одного сталкера в городе Припять. Им оказался 34-летний гражданин США. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.
Любитель экстремального туризма прибыл в Украину из штата Пенсильвания. Мужчина незаконно проник в зону отчуждения, минуя контрольно-пропускной пункт.
По поводу данного гражданина полиция составила административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Следовательно, гражданину Соединенных Штатов грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Сейчас работниками полиции зоны ЧАЭС направлено представление в Ивановский районный отдела Государственной миграционной службы, чтобы сталкеру-иностранцу сократили срок пребывания в Украине.
Напомним, на прошлой неделе в Чернобыльской зоне отчуждения за сутки задержали 17 сталкеров.