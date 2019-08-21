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На реке Припять сотрудники Госгидрографии впервые провели научную экспедицию

Киев  •  УНН

 • 10548 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Госгидрография совместно с Научным гидрофизическим центром НАН Украины и Чернобыльским радиационно-экологическим биосферным заповедником с 8 по 21 августа проводила экспедиционные исследования в акваториях реки Припять. Результаты этих исследований будут использовать для создания новых маршрутов посещения заповедника. Об этом сообщается в пресс-служба Госгидрографии, передает УНН.

“Объектом исследований является акватория главного навигационного фарватера реки Припять от 30 км до 62 км (в пределах заповедника). Исследования выполняются с использованием специализированного судна „Дельфин“ и маломерного судна Aqua Spirit”, — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что во время экспедиции выполнялись гидрографические, гидроакустические, гидрологические исследования, а также радиационно-экологический мониторинг, который в будущем “позволит изучить радиационный и экологический состояние реки Припять”.

“Ученые с использованием однолучевого эхолота смогут определить и подтвердить современное расположение судового хода реки Припять, выявить изменения общего рельефа дна русла реки, установить характер и расположение навигационных опасностей. Исследуются геоморфологические и литологические особенности дна, характеристики затопленных объектов природного и искусственного происхождения. Среди основных задач гидроакустических исследований важное место занимает анализ характера и динамики основных факторов седиментации дистанционными методами. А гидрологические исследования позволят изучить характер и силу течений и физических и динамических характеристик русла реки”, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что полученные результаты научных исследований будут использовать для создания новых маршрутов посещения Чернобыльского заповедника, в частности маршрута с использованием водных путей, с обустройством соответствующих контрольно-пропускных пунктов и визит-площадок.

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В частности, отмечается, что результаты будут использовать “в процессе прогнозирования экологического состояния русла реки, изменений геологического строения рельефа дна, корректуры речных карт и пособий для плавания, а также при разработке рекомендаций для безопасного судовождения, планирование дноуглубительных работ, при разработке туристических маршрутов заповедника, формировании и пополнении базы океанографических данных, которая формируется в рамках создания гидрографического фрагмента автоматизированного банка цифровых океанографических данных совместно с Ми инфраструктуры, Морской администрацией и НАН Украины”.

Как сообщал УНН, во время патрулирования зоны отчуждения правоохранители обнаружили и задержали сталкера в городе Припять. Им оказался 34-летний гражданин США.

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