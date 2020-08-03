На Прикарпатті наркоаграрій стріляв по поліцейським і погрожував їм гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На Прикарпатті наркоаграрій стріляв по поліцейським і погрожував гранатою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Департаменту карного розшуку Нацполіції.
"03.08.2020 за ухвалою суду детективами слідчого управління, спільно з оперативниками Івано-Франківського регіону проводився обшук у особи, підозрюваної у вирощуванні наркотиковмістних рослин (коноплі). Негідник, розуміючи, що викриття його незаконної діяльності неменуче, у відповідь на зачитуванння ухвали, здійснив два постріли з "обрізу", після чого дістав предмет, подібний на гранату Ф-1 та почав погрожувати правоохоронцям", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місце події до правоохоронців прибула підмога.
"За результатами успішних перемовин зловмисник здався, ніхто не постраждав. Наразі негідника затримано, проводиться санкціонований обшук, слідчі дії тривають", – повідомили у Департаменті карного розшуку.
Нагадаємо, "полтавський терорист", якого тиждень розшукували правоохоронці, підірвався на власній гранаті.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві провели успішну спецоперацію із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі.