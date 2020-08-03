На Прикарпатье наркоаграрий стрелял по полицейским и угрожал им гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На Прикарпатье наркоаграрий стрелял по полицейским и угрожал им гранатой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Департамента уголовного розыска Нацполиции.
"03.08.2020 по постановлению суда детективами следственного управления совместно с оперативниками Ивано-Франковского региона проводился обыск у лица, подозреваемого в выращивании наркосодержащих растений (конопли). Негодяй, понимая, что разоблачение его незаконной деятельности неменуемо, в ответ на зачитывание решения, произвел два выстрела из "обреза", после чего достал предмет, похожий на гранату Ф-1, и начал угрожать правоохранителям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия к правоохранителям прибыла подмога.
"По результатам успешных переговоров злоумышленник сдался, никто не пострадал. Сейчас негодяй задержан, проводится санкционированный обыск, следственные действия продолжаются", - сообщили в Департаменте уголовного розыска.
Напомним, "полтавский террорист", которого неделю разыскивали правоохранители, подорвался на собственной гранате.
Как сообщал УНН, сегодня в Киеве провели успешную спецоперацию по задержанию злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре.