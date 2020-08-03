На Прикарпатье наркоаграрий стрелял по полицейским и угрожал им гранатой

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 52837 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103255 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108190 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135902 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111431 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132667 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102319 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102623 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104550 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102091 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Прикарпатье наркоаграрий стрелял по полицейским и угрожал им гранатой

На Прикарпатье наркоаграрий стрелял по полицейским и угрожал им гранатой

Киев  •  УНН

 • 10899 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. На Прикарпатье наркоаграрий стрелял по полицейским и угрожал им гранатой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Департамента уголовного розыска Нацполиции.

"03.08.2020 по постановлению суда детективами следственного управления совместно с оперативниками Ивано-Франковского региона проводился обыск у лица, подозреваемого в выращивании наркосодержащих растений (конопли). Негодяй, понимая, что разоблачение его незаконной деятельности неменуемо, в ответ на зачитывание решения, произвел два выстрела из "обреза", после чего достал предмет, похожий на гранату Ф-1, и начал угрожать правоохранителям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия к правоохранителям прибыла подмога.

"По результатам успешных переговоров злоумышленник сдался, никто не пострадал. Сейчас негодяй задержан, проводится санкционированный обыск, следственные действия продолжаются", - сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Напомним, "полтавский террорист", которого неделю разыскивали правоохранители, подорвался на собственной гранате.

Как сообщал УНН, сегодня в Киеве провели успешную спецоперацию по задержанию злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре.

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