Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: терористу сьогодні повідомлять про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі сьогодні планують повідомити про підозру та вручити клопотання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні затриманому буде повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — написала Максимець.
Також за її словами, клопотання про обрання запобіжного заходу буде скеровано до Печерського районного суду Києва завтра, 4 серпня.
“Після автоматичного розподілу та призначення слідчого-судді повідомимо про час судового засідання”, — зазначила Максимець.
Нагадаємо, наразі слідство кваліфікує дії затриманого за ч. 1 ст. 258 КК України (терористичний акт).
Як повідомлялося, операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно, наразі у будівлі працюють вибухотехніки.
Нагадаємо, терориста вивели із столичного бізнес-центру та посадили в машину СБУ.