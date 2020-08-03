Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: террористу сегодня сообщат о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре сегодня планируют сообщить о подозрении и вручить ходатайство об избрании меры пресечения. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня задержанному будет сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала Максимец.
Также по ее словам, ходатайство об избрании меры пресечения будет направлено в Печерский районный суд Киева завтра, 4 августа.
"После автоматического распределения и назначения следователя-судьи сообщим о времени судебного заседания", - отметила Максимец.
Напомним, сейчас следствие квалифицирует действия задержанного по ч. 1 ст. 258 УК Украины (террористический акт).
Как сообщалось, операция с задержанием злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно, сейчас в здании работают взрывотехники.
Напомним, террориста вывели из столичного бизнес-центра и посадили в машину СБУ.