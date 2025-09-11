На Полтавщині 16-річний юнак загинув, впавши з даху багатоповерхівки
Київ • УНН
10 вересня у Карлівці 16-річний юнак упав з даху дев'ятиповерхового будинку та загинув на місці. Поліція розслідує обставини трагедії за статтею 115 ККУ.
10 вересня у місті Карлівка Полтавської області 16-річний підліток упав із даху дев’ятиповерхового будинку та загинув на місці. Поліція розслідує обставини трагедії пише УНН із посиланням на ГУНП в Полтавській області.
Деталі
Трагедія сталася 10 вересня близько 10-ї години у місті Карлівка. За попередніми даними, юнак упав із даху дев’ятиповерхового житлового будинку. Від отриманих травм він помер на місці
Правоохоронці додають, що слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України.
Причини та обставини події встановлюються
