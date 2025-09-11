$41.120.13
07:11
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Полтавщині 16-річний юнак загинув, впавши з даху багатоповерхівки

Київ • УНН

 346 перегляди

10 вересня у Карлівці 16-річний юнак упав з даху дев'ятиповерхового будинку та загинув на місці. Поліція розслідує обставини трагедії за статтею 115 ККУ.

10 вересня у місті Карлівка Полтавської області 16-річний підліток упав із даху дев’ятиповерхового будинку та загинув на місці. Поліція розслідує обставини трагедії пише УНН із посиланням на ГУНП в Полтавській області.

Деталі

Трагедія сталася 10 вересня близько 10-ї години у місті Карлівка. За попередніми даними, юнак упав із даху дев’ятиповерхового житлового будинку. Від отриманих травм він помер на місці

- ідеться у дописі.

Правоохоронці додають, що слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події встановлюються

- додали у поліції.

На Вінничині зарізали двох дітей – загинули учні 10 та 11 класу, підозрюваного затримали10.09.25, 10:52 • 14690 переглядiв

Альона Уткіна

