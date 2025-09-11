На Полтавщині 16-річний юнак загинув, впавши з даху багатоповерхівки

10 вересня у місті Карлівка Полтавської області 16-річний підліток упав із даху дев’ятиповерхового будинку та загинув на місці. Поліція розслідує обставини трагедії пише УНН із посиланням на ГУНП в Полтавській області.

