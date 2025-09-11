На Полтавщине 16-летний юноша погиб, упав с крыши многоэтажки

10 сентября в городе Карловка Полтавской области 16-летний подросток упал с крыши девятиэтажного дома и погиб на месте. Полиция расследует обстоятельства трагедии, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Полтавской области.

Детали

Трагедия произошла 10 сентября около 10 часов в городе Карловка. По предварительным данным, юноша упал с крыши девятиэтажного жилого дома. От полученных травм он скончался на месте - говорится в сообщении.

Правоохранители добавляют, что следователи начали досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются - добавили в полиции.

На Винничине зарезали двух детей – погибли ученики 10 и 11 класса, подозреваемого задержали