На Полтавщине 16-летний юноша погиб, упав с крыши многоэтажки

$41.120.13
48.240.05
ukenru
07:11 • 1512 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 14268 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 32746 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 76992 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 43363 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 44138 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 40950 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 76370 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 96282 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 72646 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.8м/с
41%
756мм
Популярные новости
Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк10 сентября, 21:47 • 11872 просмотра
Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны10 сентября, 22:00 • 10118 просмотра
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video11 сентября, 01:25 • 21568 просмотра
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко01:44 • 10786 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля03:46 • 10536 просмотра
публикации
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 14247 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 76970 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 76353 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 56249 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 96268 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 212 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 20853 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 85780 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 77627 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 73398 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
Твиттер
Шахед-136

На Полтавщине 16-летний юноша погиб, упав с крыши многоэтажки

Киев • УНН

 • 116 просмотра

10 сентября в Карловке 16-летний юноша упал с крыши девятиэтажного дома и погиб на месте. Полиция расследует обстоятельства трагедии по статье 115 УКУ.

На Полтавщине 16-летний юноша погиб, упав с крыши многоэтажки

10 сентября в городе Карловка Полтавской области 16-летний подросток упал с крыши девятиэтажного дома и погиб на месте. Полиция расследует обстоятельства трагедии, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Полтавской области.

Детали

Трагедия произошла 10 сентября около 10 часов в городе Карловка. По предварительным данным, юноша упал с крыши девятиэтажного жилого дома. От полученных травм он скончался на месте

- говорится в сообщении.

Правоохранители добавляют, что следователи начали досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются

- добавили в полиции.

На Винничине зарезали двух детей – погибли ученики 10 и 11 класса, подозреваемого задержали10.09.25, 10:52 • 14685 просмотров

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Полтавская область
Карловка