На Полтавщине 16-летний юноша погиб, упав с крыши многоэтажки
Киев • УНН
10 сентября в Карловке 16-летний юноша упал с крыши девятиэтажного дома и погиб на месте. Полиция расследует обстоятельства трагедии по статье 115 УКУ.
10 сентября в городе Карловка Полтавской области 16-летний подросток упал с крыши девятиэтажного дома и погиб на месте. Полиция расследует обстоятельства трагедии, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Полтавской области.
Детали
Трагедия произошла 10 сентября около 10 часов в городе Карловка. По предварительным данным, юноша упал с крыши девятиэтажного жилого дома. От полученных травм он скончался на месте
Правоохранители добавляют, что следователи начали досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются
На Винничине зарезали двух детей – погибли ученики 10 и 11 класса, подозреваемого задержали10.09.25, 10:52 • 14685 просмотров