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На окупованому Донбасі зафіксовані численні випадки торгівлі людьми та рабства – С.Кислиця

На окупованому Донбасі зафіксовані численні випадки торгівлі людьми та рабства – С.Кислиця

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. За три роки збройної агресії Росії проти України на Донбасі значно збільшилися ризики торгівлі людьми, і наразі зафіксовано велика кількість таких випадків, а також фіксується і випадки примусу до праці, в тому числі і рабство. Про це повідомив заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на відкритих дебатах РБ ООН щодо примусової праці, рабства та інших подібних практик під час конфліктів, передає УНН з посиланням на Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку.

"Три роки російської агресії проти України призвело до підвищення ризиків, пов'язаних з торгівлею людьми в Україні. Ми також бачили численні випадки торгівлі людьми та примусової праці, і навіть рабства, в деяких районах Донецької і Луганської областей, які перебувають поза контролем уряду. Але ці проблеми залишаються в основному невирішеними через відсутність безпечного доступу і належної уваги місій зі спостереження, особливо Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) і СММ ОБСЄ, а також ЮНІСЕФ і МКЧХ", - розповів він.

Тому важлива присутність цих міжнародних організацій в Україні для моніторингу в неурядових контрольованих зонах.

"Ситуація ускладнюється частиною 400 кілометрів державного кордону з Російською Федерацією, яка знаходиться поза контролем України і широко використовується для припливу зброї, боєприпасів і бойовиків в зону конфлікту. Жертви і злочинці торгівлі людьми також рухаються по цій неконтрольованої ділянці кордону", - зазначив С.Кислиця.

Він наголосив, що у зв'язку з цим у Росії немає всеосяжних механізмів для ефективного розслідування, судового переслідування та покарання винних відповідно до Конвенції по боротьбі з торгівлею людьми.

"На сьогоднішній день серед усіх держав-членів Ради Європи тільки Росія не приєдналася до цієї Конвенції", - підсумував він.

Як повідомляв УНН, ООН повідомила про понад 33 тис. постраждалих з початку конфлікту на Донбасі.

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