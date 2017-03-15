На окупованому Донбасі зафіксовані численні випадки торгівлі людьми та рабства – С.Кислиця

КИЇВ. 15 березня. УНН. За три роки збройної агресії Росії проти України на Донбасі значно збільшилися ризики торгівлі людьми, і наразі зафіксовано велика кількість таких випадків, а також фіксується і випадки примусу до праці, в тому числі і рабство. Про це повідомив заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на відкритих дебатах РБ ООН щодо примусової праці, рабства та інших подібних практик під час конфліктів, передає УНН з посиланням на Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку.