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На оккупированном Донбассе зафиксированы многочисленные случаи торговли людьми и рабства - С.Кислиця

На оккупированном Донбассе зафиксированы многочисленные случаи торговли людьми и рабства - С.Кислиця

Киев  •  УНН

 • 10409 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. За три года вооруженной агрессии России против Украины в Донбассе значительно увеличились риски торговли людьми, и сейчас зафиксировано большое количество таких случаев, а также фиксируются и случаи принуждения к труду, в том числе и рабство. Об этом сообщил заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на открытых дебатах СБ ООН о принудительном труде, рабстве и других подобных практиках во время конфликтов, передает УНН со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.

"Три года российской агрессии против Украины привело к повышению рисков, связанных с торговлей людьми в Украине. Мы также видели многочисленные случаи торговли людьми и принудительного труда, а также рабства, в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, которые находятся вне контроля правительства, но эти проблемы остаются в основном нерешенными из-за отсутствия безопасного доступа и должного внимания миссий по наблюдению, особенно УВКБ ООН и СММ, а также ЮНИСЕФ и МККК", - рассказал он.

Поэтому важно присутствие этих международных организаций в Украине для мониторинга в неправительственных контролируемых зонах.

"Ситуация осложняется частью 400 километров государственной границы с Российской Федерацией, которая находится вне контроля Украины и широко используется для притока оружия, боеприпасов и боевиков в зону конфликта. Жертвы и преступники торговли людьми также движутся по этому неконтролируемому участку границы", - отметил С.Кислиця .

Он отметил, что в связи с этим в России нет всеобъемлющих механизмов для эффективного расследования, судебного преследования и наказания виновных в соответствии с Конвенцией по борьбе с торговлей людьми.

"На сегодняшний день среди всех государств-членов Совета Европы только Россия не присоединилась к этой Конвенции", - подытожил он.

Как сообщал УНН, ООН сообщила о более 33 тыс. пострадавших с начала конфликта в Донбассе.

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