На окупованій Херсонщині росіяни створили нову газету для посиленої пропаганди "виборів президента рф"
Київ • УНН
росіяни створили нову пропагандистську газету під назвою "Право вибору" в окупованій Херсонській області України для популяризації майбутніх президентських "виборів" та окупації.
Напередодні "виборів" президента рф окупанти створили нову пропагандистську газету на захоплених територіях України. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що росіяни продовжують імітувати налагодження життя на захоплених регіонах й створювати там пропагандистські мовники.
Росіяни створили в регіоні купу "місцевих медіа", які прославляють окупацію та які ворог активно поширює. Новою такою газетою стала "право на вибір", яку росіяни почали тиражувати на ТОТ Херсонщини. Макулатуру видають безкоштовно й редагує її місцева "виборча комісія"
У ЦНС додають, що всі пропагандисти є відповідальними за війну й тому понесуть покарання за свої діяння та роботу на окупантів, адже їх безпеку росія їм не гарантує, бо це для кремля лише ресурс.
Доповнення
В Центрі національного спротиву заявили, що окупанти намагаються створити на ТОТ псевдо місцеві державні інституції по типу: адміністрації, поліції, судів та медіа.
Проте оскільки більшість місцевих лишило регіон, то окупанти змушені завозити своїх робітників, які вже створюють нібито місцеві структури. Зокрема, така ситуація спостерігається в медіа.
Для посилення пропаганди окупанти готують концерти росіян на захоплених територіях України - Центр нацспротиву09.02.24, 16:56 • 25571 перегляд