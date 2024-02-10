На оккупированной Херсонщине россияне создали новую газету для усиленной пропаганды "выборов президента рф"

Накануне "выборов" президента рф оккупанты создали новую пропагандистскую газету на захваченных территориях Украины. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне продолжают имитировать налаживание жизни на захваченных регионах и создавать там пропагандистские вещатели.

Россияне создали в регионе кучу "местных медиа", которые прославляют оккупацию и которые враг активно распространяет. Новой такой газетой стала "право на выбор", которую россияне начали тиражировать на ВОТ Херсонщины. Макулатуру выдают бесплатно и редактирует ее местная "избирательная комиссия" - резюмировали в Сопротивлении.

В ЦНС добавляют, что все пропагандисты являются ответственными за войну и поэтому понесут наказание за свои деяния и работу на оккупантов, ведь их безопасность россия им не гарантирует, потому что это для кремля только ресурс.

Дополнение

В Центре национального сопротивления заявили, что оккупанты пытаются создать на ВОТ псевдо местные государственные институты по типу: администрации, полиции, судов и медиа.

Однако поскольку большинство местных покинуло регион, то оккупанты вынуждены завозить своих рабочих, которые уже создают якобы местные структуры. В частности, такая ситуация наблюдается в медиа.

Для усиления пропаганды оккупанты готовят концерты россиян на захваченных территориях Украины - Центр нацсопротивления