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На одній з вулиць Борисполя знайшли артилерійський снаряд

На одній з вулиць Борисполя знайшли артилерійський снаряд

Київ • УНН

 • 13346 перегляди

На вулиці Широкій у Борисполі перехожі знайшли предмет, схожий на артилерійський снаряд. Патрульні викликали піротехніків, які вилучили знахідку для подальшого знешкодження.

У Борисполі на одній з вулиць перехожі знайшли, ймовірно, вибухонебезпечний предмет. На місце викликали рятувальників, які вилучили невідому знахідку. Про це розповіли у Патрульній поліції Київської області, передає УНН.

Деталі

У середу, 25 вересня під час патрулювання, до правоохоронців звернулися небайдужі громадяни. Вони повідомили, що на вулиці Широкій у Борисполі помітили, ймовірно, вибухонебезпечний предмет.

Патрульні викликали піротехнічну службу на місце виявлення ймовірного вибухонебезпечного предмета, обгородили його та охороняли місце події. 

На місці, що вказали громадяни, ми виявили предмет, схожий на артилерійський снаряд. Прибувши, вибухотехніки вилучили, ймовірно, вибухонебезпечний предмет, аби надалі знешкодити його

- розповіли поліцейські.

Як додали в ДСНС, , піротехнічна група встановила, що знайдений предмет — це артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни.

  Фахівці вилучили його та ретельно обстежили прилеглу територію, проте інших вибухонебезпечних предметів не виявили. Після чого боєприпас безпечно доставили на полігон для подальшого знищення.

Доповнення

У поліції також нагадали правила поведінки у разі, якщо ви знайшли невідомий вибухонебезпечний предмет. 

Що робити у разі виявлення підозрілого предмета, схожого на вибухонебезпечний:

  • Зберігайте спокій.
  • Попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч, та позначте або обгородіть його.
  • Обов‘язково зателефонуйте на лінію 101, 102 або 112 та повідомте про виявлення підозрілого предмета.
  • Очікуйте рятувальників на безпечній відстані від місця перебування предмета.

Категорично заборонено 

  1. наближатися до вибухонебезпечного предмета;
  2. підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
  3. курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета;
  4. приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Нагадаємо

Взимку киянин виявив вибуховий пристрій - ймовірно артилерійський снаряд - у підвалі житлового будинку в Солом'янському районі столиці.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НПКиївщина
boryspilБориспіль
kyivКиїв

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