На одной из улиц Борисполя нашли артиллерийский снаряд
Киев • УНН
На улице Широкой в Борисполе прохожие нашли предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Патрульные вызвали пиротехников, которые изъяли находку для дальнейшего обезвреживания.
В Борисполе на одной из улиц прохожие нашли, вероятно, взрывоопасный предмет. На место вызвали спасателей, которые изъяли неизвестную находку. Об этом рассказали в Патрульной полиции Киевской области, передает УНН.
Детали
В среду, 25 сентября во время патрулирования, к правоохранителям обратились неравнодушные граждане. Они сообщили, что на улице Широкой в Борисполе заметили, вероятно, взрывоопасный предмет.
Патрульные вызвали пиротехническую службу на место обнаружения вероятного взрывоопасного предмета, огородили его и охраняли место происшествия.
На месте, которое указали граждане, мы обнаружили предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Прибыв, взрывотехники изъяли, вероятно, взрывоопасный предмет, чтобы в дальнейшем обезвредить его
Как добавили в ГСЧС, , пиротехническая группа установила, что найденный предмет - это артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Второй мировой войны.
Специалисты изъяли его и тщательно обследовали прилегающую территорию, однако других взрывоопасных предметов не обнаружили. После чего боеприпас безопасно доставили на полигон для дальнейшего уничтожения.
Дополнение
В полиции также напомнили правила поведения в случае, если вы нашли неизвестный взрывоопасный предмет.
Что делать в случае обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывоопасный:
- Сохраняйте спокойствие.
- Предупредите о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом, и обозначьте или огородите его.
- Обязательно позвоните на линию 101, 102 или 112 и сообщите об обнаружении подозрительного предмета.
- Ожидайте спасателей на безопасном расстоянии от места нахождения предмета.
Категорически запрещено
- приближаться к взрывоопасному предмету;
- поднимать, извлекать из почвы, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;
- курить и использовать открытый огонь вблизи места нахождения опасного предмета;
- приносить в места пребывания людей предметы, похожие на взрывоопасные.
Напомним,
Зимой киевлянин обнаружил взрывное устройство - вероятно артиллерийский снаряд - в подвале жилого дома в Соломенском районе столицы.