У підвалі столичної багатоповерхівки киянин виявив артилерійський снаряд

У Солом’янському районі столиці киянин під час проведення робіт виявив вибухонебезпечний предмет - ймовірно артилерійський снаряд - у підвалі житлового будинку. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, пише УНН.

Деталі

"На лінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що під час проведення робіт виявив вибухонебезпечний предмет у підвалі житлового будинку. На місце події оперативно прибули патрульні. Інспектори обмежили людям вхід до приміщення, забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу й вибухотехніків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що будинок знаходиться в Солом’янському районі.

У поліції закликали бути обачними й пильними, а у разі виявлення небезпечних предметів, в жодному разі не торкатися до них й зателефонувати за номером 112.

Нагадаємо

У Харківській області сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували нерозірвану авіабомбу ФАБ-250.