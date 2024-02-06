В подвале столичной многоэтажки киевлянин обнаружил артиллерийский снаряд
Киев • УНН
Киевлянин обнаружил взрывное устройство - вероятно артиллерийский снаряд - в подвале жилого дома в Соломенском районе столицы.
В Соломенском районе столицы киевлянин во время проведения работ обнаружил взрывоопасный предмет - вероятно артиллерийский снаряд - в подвале жилого дома. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, пишет УНН.
Детали
"На линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что во время проведения работ обнаружил взрывоопасный предмет в подвале жилого дома. На место происшествия оперативно прибыли патрульные. Инспекторы ограничили людям вход в помещение, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дом находится в Соломенском районе.
В полиции призвали быть осмотрительными и бдительными, а в случае обнаружения опасных предметов, ни в коем случае не прикасаться к ним и позвонить по номеру 112.
Напомним
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В подвале столичной многоэтажки киевлянин обнаружил артиллерийский снаряд
Киевлянин обнаружил взрывное устройство - вероятно артиллерийский снаряд - в подвале жилого дома в Соломенском районе столицы.
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