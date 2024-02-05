Впала на подвір'я: на Харківщині сапери ліквідували нерозірвану російську авіабомбу

У Харківській області сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували нерозірвану авіабомбу ФАБ-250. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.

Деталі

У відомстві пояснили, що бомба впала під час останнього удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Авіабомба пошкодила господарські забудови, але не здетонувала.

Сапери ДСНС ідентифікували нерозірваний боєприпас як КАБ-250, вилучили його і знищили на спеціально підготовленому майданчику поза межами населеного пункту з дотриманням правил безпеки - резюмували в ДСНС.

Нагадаємо

російський літак 1 лютого випадково "скинув" бомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому районі Зимогір'я Луганської області.

Погана підготовка: британська розвідка пояснила, чому рф випадково бомбардує власні міста