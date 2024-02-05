Впала на подвір'я: на Харківщині сапери ліквідували нерозірвану російську авіабомбу
Київ • УНН
Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували нерозірвану авіабомбу ФАБ-250, яка впала під час російського обстрілу села Великий Бурлук Куп'янського району, але не здетонувала.
У Харківській області сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували нерозірвану авіабомбу ФАБ-250. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.
Деталі
У відомстві пояснили, що бомба впала під час останнього удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Авіабомба пошкодила господарські забудови, але не здетонувала.
Сапери ДСНС ідентифікували нерозірваний боєприпас як КАБ-250, вилучили його і знищили на спеціально підготовленому майданчику поза межами населеного пункту з дотриманням правил безпеки
Нагадаємо
російський літак 1 лютого випадково "скинув" бомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому районі Зимогір'я Луганської області.
Погана підготовка: британська розвідка пояснила, чому рф випадково бомбардує власні міста10.01.24, 13:44 • 37854 перегляди