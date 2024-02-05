Упала во двор: на Харьковщине саперы ликвидировали неразорвавшуюся российскую авиабомбу

В Харьковской области саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-250. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что бомба упала во время последнего удара по поселку Великий Бурлук Купянского района. Авиабомба повредила хозяйственные застройки, но не сдетонировала.

Саперы ГСЧС идентифицировали неразорвавшийся боеприпас как КАБ-250, изъяли его и уничтожили на специально подготовленной площадке за пределами населенного пункта с соблюдением правил безопасности - резюмировали в ГСЧС.

Напомним

российский самолет 1 февраля случайно "сбросил" бомбу ФАБ-500 во временно оккупированном районе Зимогорье Луганской области.

Плохая подготовка: британская разведка объяснила, почему рф случайно бомбит собственные города