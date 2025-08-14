На Одещині влаштували незаконне сміттєзвалище на гектар землі: збитки понад 30 мільйонів

В Одеській області виявили масштабне несанкціоноване сміттєзвалище, яке завдало довкіллю збитків на понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє Держекоінспекція, пише УНН.

Деталі

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу зафіксувала значне засмічення земельної ділянки площею 1 гектар у селі Крива Балка, що входить до Успенівської громади Білгород-Дністровського району Одеської області.

Сміттєзвалище під Фастовом могло перерости в екологічну катастрофу, троє посадовців отримали підозру - прокуратура

За даними інспекторів, сміттєзвалище створили без жодних дозволів, а організаторами виявилися Успенівська сільська рада та місцеве комунальне підприємство. Під час перевірки були відібрані проби ґрунту, які показали суттєве перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Це свідчить про серйозне забруднення території та можливу загрозу для довкілля і здоров’я людей.

Попередня оцінка збитків перевищує 30 мільйонів гривень. Наразі екологічна інспекція готує матеріали для передачі до правоохоронних органів.

Посадовцям загрожує кримінальна відповідальність за статтею 239 Кримінального кодексу України – забруднення або псування земель.

У Житомирі на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа: школи перевели на дистанційку