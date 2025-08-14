На Одещині влаштували незаконне сміттєзвалище на гектар землі: збитки понад 30 мільйонів

$41.430.02
Ексклюзив
06:07 • 1974 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 14722 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 30659 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 35942 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 37382 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 40660 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75058 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77353 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 149355 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66509 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Популярнi новини
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 5814 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 8772 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 8318 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic01:32 • 4546 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 9300 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 149355 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 125139 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 115891 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 126761 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 97749 перегляди
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 23813 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 46417 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 99795 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 116321 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 49009 перегляди
На Одещині влаштували незаконне сміттєзвалище на гектар землі: збитки понад 30 мільйонів

Київ • УНН

 • 32 перегляди

В Одеській області виявили несанкціоноване сміттєзвалище площею 1 гектар у селі Крива Балка. Збитки довкіллю оцінюються у понад 30 мільйонів гривень, матеріали готуються для передачі до правоохоронних органів.

На Одещині влаштували незаконне сміттєзвалище на гектар землі: збитки понад 30 мільйонів

В Одеській області виявили масштабне несанкціоноване сміттєзвалище, яке завдало довкіллю збитків на понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє Держекоінспекція, пише УНН.

Деталі

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу зафіксувала значне засмічення земельної ділянки площею 1 гектар у селі Крива Балка, що входить до Успенівської громади Білгород-Дністровського району Одеської області.

Сміттєзвалище під Фастовом могло перерости в екологічну катастрофу, троє посадовців отримали підозру - прокуратура17.07.25, 11:59 • 6600 переглядiв

За даними інспекторів, сміттєзвалище створили без жодних дозволів, а організаторами виявилися Успенівська сільська рада та місцеве комунальне підприємство. Під час перевірки були відібрані проби ґрунту, які показали суттєве перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Це свідчить про серйозне забруднення території та можливу загрозу для довкілля і здоров’я людей.

Попередня оцінка збитків перевищує 30 мільйонів гривень. Наразі екологічна інспекція готує матеріали для передачі до правоохоронних органів.

Посадовцям загрожує кримінальна відповідальність за статтею 239 Кримінального кодексу України – забруднення або псування земель.

У Житомирі на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа: школи перевели на дистанційку02.05.25, 10:06 • 4232 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НППогода та довкілля
Одеська область