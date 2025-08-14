В Одесской области устроили незаконную свалку на гектар земли: ущерб более 30 миллионов

В Одесской области обнаружили масштабную несанкционированную свалку, которая нанесла окружающей среде ущерб на более чем 30 миллионов гривен. Об этом сообщает Госэкоинспекция, пишет УНН.

Детали

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа зафиксировала значительное засорение земельного участка площадью 1 гектар в селе Кривая Балка, входящем в Успеновскую громаду Белгород-Днестровского района Одесской области.

По данным инспекторов, свалка была создана без каких-либо разрешений, а организаторами оказались Успеновский сельский совет и местное коммунальное предприятие. В ходе проверки были отобраны пробы грунта, которые показали существенное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Это свидетельствует о серьезном загрязнении территории и возможной угрозе для окружающей среды и здоровья людей.

Предварительная оценка ущерба превышает 30 миллионов гривен. Сейчас экологическая инспекция готовит материалы для передачи в правоохранительные органы.

Должностным лицам грозит уголовная ответственность по статье 239 Уголовного кодекса Украины – загрязнение или порча земель.

