В Одесской области устроили незаконную свалку на гектар земли: ущерб более 30 миллионов

Эксклюзив
06:07 • 2052 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 14786 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 30716 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 35998 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 37427 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 40688 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75077 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77359 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 149416 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66512 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:48
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 149416 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
13 августа, 08:39
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 125196 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
13 августа, 06:18
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
12 августа, 17:43
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах
12 августа, 16:50
В Одесской области устроили незаконную свалку на гектар земли: ущерб более 30 миллионов

Киев • УНН

 • 74 просмотра

В Одесской области обнаружили несанкционированную свалку площадью 1 гектар в селе Кривая Балка. Ущерб окружающей среде оценивается в более чем 30 миллионов гривен, материалы готовятся для передачи в правоохранительные органы.

В Одесской области устроили незаконную свалку на гектар земли: ущерб более 30 миллионов

В Одесской области обнаружили масштабную несанкционированную свалку, которая нанесла окружающей среде ущерб на более чем 30 миллионов гривен. Об этом сообщает Госэкоинспекция, пишет УНН.

Детали

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа зафиксировала значительное засорение земельного участка площадью 1 гектар в селе Кривая Балка, входящем в Успеновскую громаду Белгород-Днестровского района Одесской области.

Свалка под Фастовом могла перерасти в экологическую катастрофу, трое чиновников получили подозрение - прокуратура17.07.25, 11:59 • 6600 просмотров

По данным инспекторов, свалка была создана без каких-либо разрешений, а организаторами оказались Успеновский сельский совет и местное коммунальное предприятие. В ходе проверки были отобраны пробы грунта, которые показали существенное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Это свидетельствует о серьезном загрязнении территории и возможной угрозе для окружающей среды и здоровья людей.

Предварительная оценка ущерба превышает 30 миллионов гривен. Сейчас экологическая инспекция готовит материалы для передачи в правоохранительные органы.

Должностным лицам грозит уголовная ответственность по статье 239 Уголовного кодекса Украины – загрязнение или порча земель.

В Житомире на свалке произошел масштабный пожар: школы перевели на дистанционку02.05.25, 10:06 • 4232 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧППогода и окружающая среда
Одесская область