Свалка под Фастовом могла перерасти в экологическую катастрофу, трое должностных лиц получили подозрение - прокуратура

В Киевской области трем должностным лицам сообщено о подозрении в загрязнении земель и игнорировании судебного решения относительно незаконной свалки вблизи Фастова, сумма ущерба превышает 600 тыс. грн, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Незаконная свалка вблизи Фастова в Киевской области могла перерасти в экологическую катастрофу. Трем должностным лицам сообщено о подозрении по факту загрязнения земель и игнорирования судебного решения - сообщили в Офисе Генпрокурора в Telegram.

Досудебным расследованием установлено, что "вопреки решению суда, которым запрещена эксплуатация полигона твердых бытовых отходов, фигуранты организовали его незаконную работу вблизи города Фастов". В течение длительного времени на закрытую территорию без надлежащего экологического контроля и разрешительной документации, как указано, свозили большие объемы мусора из других общин.

В результате самовольной деятельности свалка, как сообщается, вышла за пределы определенной площади. "Мусорные насыпи привели к загрязнению окружающих земель, в том числе частной и коммунальной собственности. Общая площадь загрязненных участков составляет около 1 гектара. По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба превышает 600 тыс. грн", - сообщили в прокуратуре.

"Также установлено, что на территории полигона действовала теневая система учета и оплаты за вывезенный мусор. Средства получались вне официальных счетов предприятия, что указывает на наличие коррупционной схемы с незаконной монетизацией деятельности", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Эксплуатация свалки без соблюдения элементарных норм безопасности, подчеркнули в прокуратуре, "создавала постоянную угрозу возникновения пожаров, которые могли привести к масштабной экологической катастрофе для жителей прилегающих территорий".

Прокурорами Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора при оперативном сопровождении и в сотрудничестве со следователями полиции сообщено о подозрении трем должностным лицам территориальной общины Киевщины и коммунального предприятия. Им инкриминируется загрязнение и порча земель, совершенные организованной группой, и умышленное невыполнение судебного решения по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 и ч. 2 ст. 382 УК Украины.

"Системная работа по разоблачению и пресечению незаконного обращения с отходами продолжается. Речь идет не только о нарушении законодательства, а о реальной угрозе для здоровья людей и стабильности экосистемы всего региона", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

В Житомире на свалке произошел масштабный пожар: школы перевели на дистанционку