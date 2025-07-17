Сміттєзвалище під Фастовом могло перерости в екологічну катастрофу, троє посадовців отримали підозру - прокуратура

У Київській області трьом посадовцям повідомлено про підозру за забруднення земель та ігнорування судового рішення щодо незаконного сміттєзвалища поблизу Фастова, сума збитків перевищує 600 тис. грн, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.

Незаконне сміттєзвалище поблизу Фастова на Київщині могло перерости в екологічну катастрофу. Трьом посадовцям повідомлено про підозру за фактом забруднення земель та ігнорування судового рішення - повідомили в Офісі Генпрокурора у Telegram.

Досудовим розслідуванням встановлено, що "всупереч рішенню суду, яким заборонено експлуатацію полігону твердих побутових відходів, фігуранти організували його незаконну роботу поблизу міста Фастів". Упродовж тривалого часу на закриту територію без належного екологічного контролю та дозвільної документації, як вказано, звозили великі обсяги сміття з інших громад.

Внаслідок самовільної діяльності сміттєзвалище, як повідомляється, вийшло за межі визначеної площі. "Сміттєві насипи спричинили забруднення навколишніх земель, у тому числі приватної та комунальної власності. Загальна площа забруднених ділянок становить близько 1 гектара. За попередніми оцінками, сума завданих збитків перевищує 600 тис. грн", - повідомили у прокуратурі.

"Також встановлено, що на території полігону діяла тіньова система обліку та оплати за вивезене сміття. Кошти отримувалися поза офіційними рахунками підприємства, що вказує на наявність корупційної схеми з незаконною монетизацією діяльності", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Експлуатація сміттєзвалища без дотримання елементарних норм безпеки, підкреслили в прокуратурі, "створювала постійну загрозу виникнення пожеж, які могли призвести до масштабної екологічної катастрофи для жителів прилеглих територій".

Прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора за оперативного супроводу та у співпраці зі слідчими поліції повідомлено про підозру трьом посадовим особам територіальної громади Київщини та комунального підприємства. Їм інкримінується забруднення та псування земель вчинене організованою групою та умисне невиконання судового рішення за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 та ч.2 ст. 382 КК України.

"Системна робота з викриття та припинення незаконного поводження з відходами триває. Йдеться не лише про порушення законодавства, а про реальну загрозу для здоров’я людей і стабільності екосистеми всього регіону", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

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