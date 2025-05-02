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У Житомирі на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа: школи перевели на дистанційку

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

У Житомирі рятувальники усю ніч гасили пожежу на сміттєзвалищі. Школи перевели на дистанційне навчання, а дитячі садки працюють без прогулянок на вулиці, триває моніторинг повітря.

У Житомирі на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа: школи перевели на дистанційку

У Житомирі сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі, рятувальники гасили її усю ніч. Школи перевели на дистанційне навчання, а дитячі садки працюють без прогулянок на вулиці, триває моніторинг повітря. Про це повідомили у п'ятницю у Житомирській міськраді, пише УНН.

Деталі

У ГУ ДСНС в області повідомили напередодні, що у Житомирі вирує пожежа на сміттєзвалищі. Вогнем було охоплено близько 800 кв. м твердих побутових відходів. Сильні пориви вітру ускладнювали боротьбу з вогнем, сприяючи його швидкому поширенню. О 23:51 напередодні пожежу було локалізовано на площі 1,3 га.

"Протягом усієї ночі на місці події тривали роботи з ліквідації пожежі. У гасінні були задіяні 31 вогнеборець та 9 одиниць техніки. Завдяки їхнім зусиллям вдалося локалізувати загоряння, і на цей час подальше поширення вогню по території полігону не відбувається", - вказали у міськраді у соцмережах.

Фахівці центру контролю та профілактики хвороб спільно з відділом екології та природних ресурсів міської ради, як повідомляється, "здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря". Це дозволить визначити рівень забруднення.

Враховуючи рекомендації екологів, як вказали у міськраді, було ухвалено рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти:

  • школи Житомира сьогодні працюють у дистанційному форматі;
    • дитячі садочки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані;
      • скасовуються всі змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі.

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        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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