В Житомире на свалке произошел масштабный пожар: школы перевели на дистанционку
Киев • УНН
В Житомире спасатели всю ночь тушили пожар на свалке. Школы перевели на дистанционное обучение, а детские сады работают без прогулок на улице, ведется мониторинг воздуха.
В Житомире произошел масштабный пожар на свалке, спасатели тушили его всю ночь. Школы перевели на дистанционное обучение, а детские сады работают без прогулок на улице, продолжается мониторинг воздуха. Об этом сообщили в пятницу в Житомирском горсовете, пишет УНН.
Детали
В ГУ ГСЧС в области сообщили накануне, что в Житомире бушует пожар на свалке. Огнем было охвачено около 800 кв. м твердых бытовых отходов. Сильные порывы ветра осложняли борьбу с огнем, способствуя его быстрому распространению. В 23:51 накануне пожар был локализован на площади 1,3 га.
"В течение всей ночи на месте происшествия продолжались работы по ликвидации пожара. В тушении были задействованы 31 пожарный и 9 единиц техники. Благодаря их усилиям удалось локализовать возгорание, и в настоящее время дальнейшее распространение огня по территории полигона не происходит", - указали в горсовете в соцсетях.
Специалисты центра контроля и профилактики болезней совместно с отделом экологии и природных ресурсов городского совета, как сообщается, "осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха". Это позволит определить уровень загрязнения.
Учитывая рекомендации экологов, как указали в горсовете, было принято решение о временном изменении работы учебных заведений:
- школы Житомира сегодня работают в дистанционном формате;
- детские сады работают в обычном режиме, однако прогулки на открытом воздухе временно отменены;
- отменяются все соревнования и тренировки спортивных школ, запланированные на открытом воздухе.
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