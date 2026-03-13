На Одещині начальника військового складу підозрюють у викраденні та продажі дронів на понад 5 млн грн

Правоохоронці викрили та затримали начальника складу однієї з військових частин на Одещині. За даними слідства, він привласнив військове майно, зокрема безпілотники та обладнання для протидії БПЛА, а сума завданих збитків - понад 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Безпілотники на фронті - це ключовий елемент успіху Сил оборони під час захисту нашої країни. Саме тому протидія розкраданню військового майна, у тому числі БПЛА, які мають працювати на оборону держави та знищувати ворога, залишається одним із пріоритетних напрямів роботи Державного бюро розслідувань. Працівники ДБР викрили та затримали начальника відділення забезпечення функціонування безпілотних авіаційних комплексів і засобів протидії безпілотним повітряним суднам однієї з військових частин на Одещині - йдеться у дописі.

За даними слідства, посадовець привласнив військове майно, яке зберігалося на складі для потреб оборони Південного регіону. Зокрема, він викрав розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим БПЛА. Одну частину техніки військовослужбовець здав до ломбарду, а іншу – продав за заниженою ціною.

Через такі дії військовослужбовця державі завдано збитків на понад 5,4 млн грн.

6 березня 2026 року працівники ДБР затримали фігуранта. Йому повідомлено про підозру у викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі - наголошують у ДБР.

За попередньою інформацією, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 5,4 млн грн

Нагадаємо

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою і 126 дронами, 117 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ