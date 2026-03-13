$44.160.1950.960.02
Ексклюзив
10:42 • 4444 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 25040 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 55900 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 51781 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 77525 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 40106 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 26700 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20882 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23805 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40505 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
На Одещині начальника військового складу підозрюють у викраденні та продажі дронів на понад 5 млн грн

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Посадовець привласнив дрони та обладнання, здавши частину техніки в ломбард. ДБР затримало фігуранта, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Одещині начальника військового складу підозрюють у викраденні та продажі дронів на понад 5 млн грн

Правоохоронці викрили та затримали начальника складу однієї з військових частин на Одещині. За даними слідства, він привласнив військове майно, зокрема безпілотники та обладнання для протидії БПЛА, а сума завданих збитків - понад 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Безпілотники на фронті - це ключовий елемент успіху Сил оборони під час захисту нашої країни. Саме тому протидія розкраданню військового майна, у тому числі БПЛА, які мають працювати на оборону держави та знищувати ворога, залишається одним із пріоритетних напрямів роботи Державного бюро розслідувань. Працівники ДБР викрили та затримали начальника відділення забезпечення функціонування безпілотних авіаційних комплексів і засобів протидії безпілотним повітряним суднам однієї з військових частин на Одещині

- йдеться у дописі.

За даними слідства, посадовець привласнив військове майно, яке зберігалося на складі для потреб оборони Південного регіону. Зокрема, він викрав розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим БПЛА. Одну частину техніки військовослужбовець здав до ломбарду, а іншу – продав за заниженою ціною.

Через такі дії військовослужбовця державі завдано збитків на понад 5,4 млн грн.

6 березня 2026 року працівники ДБР затримали фігуранта. Йому повідомлено про підозру у викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі

- наголошують у ДБР.

За попередньою інформацією, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 5,4 млн грн

Нагадаємо

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою і 126 дронами, 117 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ

Алла Кіосак

Кримінал
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Одеська область
Збройні сили України
Україна