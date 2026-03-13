$44.160.1950.960.02
Эксклюзив
10:42 • 4402 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 24993 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 55863 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 51738 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 77468 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 40085 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 26688 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 20880 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23805 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40503 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
В Одесской области начальника военного склада подозревают в хищении и продаже дронов на более чем 5 млн грн

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Должностное лицо присвоило дроны и оборудование, сдав часть техники в ломбард. ГБР задержало фигуранта, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Одесской области начальника военного склада подозревают в хищении и продаже дронов на более чем 5 млн грн

Правоохранители разоблачили и задержали начальника склада одной из воинских частей в Одесской области. По данным следствия, он присвоил военное имущество, в частности беспилотники и оборудование для противодействия БПЛА, а сумма нанесенного ущерба - более 5 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Беспилотники на фронте – это ключевой элемент успеха Сил обороны при защите нашей страны. Именно поэтому противодействие хищению военного имущества, в том числе БПЛА, которые должны работать на оборону государства и уничтожать врага, остается одним из приоритетных направлений работы Государственного бюро расследований. Работники ГБР разоблачили и задержали начальника отделения обеспечения функционирования беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия беспилотным воздушным судам одной из воинских частей в Одесской области

- говорится в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо присвоило военное имущество, хранившееся на складе для нужд обороны Южного региона. В частности, он похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия вражеским БПЛА. Одну часть техники военнослужащий сдал в ломбард, а другую – продал по заниженной цене.

Из-за таких действий военнослужащего государству нанесен ущерб на более чем 5,4 млн грн.

6 марта 2026 года сотрудники ГБР задержали фигуранта. Ему сообщено о подозрении в хищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы

- отмечают в ГБР.

По предварительной информации, суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога 5,4 млн грн

Напомним

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой и 126 дронами, 117 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ

Алла Киосак

Криминал и ЧП
Техника
Военное положение
Война в Украине
Одесская область
Вооруженные силы Украины
Украина