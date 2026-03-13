В Одесской области начальника военного склада подозревают в хищении и продаже дронов на более чем 5 млн грн
Киев • УНН
Должностное лицо присвоило дроны и оборудование, сдав часть техники в ломбард. ГБР задержало фигуранта, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Правоохранители разоблачили и задержали начальника склада одной из воинских частей в Одесской области. По данным следствия, он присвоил военное имущество, в частности беспилотники и оборудование для противодействия БПЛА, а сумма нанесенного ущерба - более 5 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.
Беспилотники на фронте – это ключевой элемент успеха Сил обороны при защите нашей страны. Именно поэтому противодействие хищению военного имущества, в том числе БПЛА, которые должны работать на оборону государства и уничтожать врага, остается одним из приоритетных направлений работы Государственного бюро расследований. Работники ГБР разоблачили и задержали начальника отделения обеспечения функционирования беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия беспилотным воздушным судам одной из воинских частей в Одесской области
По данным следствия, должностное лицо присвоило военное имущество, хранившееся на складе для нужд обороны Южного региона. В частности, он похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия вражеским БПЛА. Одну часть техники военнослужащий сдал в ломбард, а другую – продал по заниженной цене.
Из-за таких действий военнослужащего государству нанесен ущерб на более чем 5,4 млн грн.
6 марта 2026 года сотрудники ГБР задержали фигуранта. Ему сообщено о подозрении в хищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы
По предварительной информации, суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога 5,4 млн грн
Напомним
россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой и 126 дронами, 117 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ