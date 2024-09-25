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На Миколаївщині збито два "шахеди", від удару рф FPV-дроном двоє поранених

Київ • УНН

 • 14006 перегляди

Вночі на Миколаївщині знищено два БпЛА "Shahed". Вдень ворожий дрон FPV атакував автомобіль у Куцурубській громаді, поранивши водія та пасажирку. 63-річну жінку госпіталізовано.

У Миколаївській області вночі знищено два ворожі дрони типу "Shahed". Вдень ворожий FPV-дрон атакував автомобіль у Куцурубській громаді, поранивши водія та пасажирку, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У ніч на 25 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136"", - повідомив Кім.

Учора, 24 вересня, о 14:25, за даними голови ОВА, ворог атакував дроном типу FPV легковий автомобіль у Куцурубській громаді. "Внаслідок чого тілесні ушкодження отримала пасажирка та водій авто. Водієві допомогу надано на місці, 63-ти річну жінку - госпіталізовано. Наразі стан постраждалої стабільний, середньої тяжкості. Надається вся необхідна медична допомога", - повідомив Кім.

Сили ППО вночі збили 28 "шахедів" та чотири ракети25.09.24, 07:41 • 41723 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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