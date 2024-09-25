В Николаевской области сбиты два "шахеда", от удара рф FPV-дроном двое раненых
Киев • УНН
Ночью на Николаевщине уничтожены два БпЛА «Shahed». Днем вражеский дрон FPV атаковал автомобиль в Куцурубской громаде, ранив водителя и пассажирку. 63-летняя женщина госпитализирована.
В Николаевской области ночью уничтожены два вражеских дрона типа "Shahed". Днем вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль в Куцурубской громаде, ранив водителя и пассажирку, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 25 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены два БпЛА типа "Shahed 131/136"", - сообщил Ким.
Вчера, 24 сентября, в 14:25, по данным главы ОВА, враг атаковал дроном типа FPV легковой автомобиль в Куцурубской громаде. "В результате чего телесные повреждения получила пассажирка и водитель авто. Водителю помощь оказана на месте, 63-летняя женщина - госпитализирована. Сейчас состояние пострадавшей стабильное, средней тяжести. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Ким.
Силы ПВО ночью сбили 28 "шахедов" и четыре ракеты25 сентября 2024, 04:41 • 11287 просмотров