В Николаевской области сбиты два "шахеда", от удара рф FPV-дроном двое раненых

В Николаевской области ночью уничтожены два вражеских дрона типа "Shahed". Днем вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль в Куцурубской громаде, ранив водителя и пассажирку, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

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"В ночь на 25 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены два БпЛА типа "Shahed 131/136"", - сообщил Ким.

Вчера, 24 сентября, в 14:25, по данным главы ОВА, враг атаковал дроном типа FPV легковой автомобиль в Куцурубской громаде. "В результате чего телесные повреждения получила пассажирка и водитель авто. Водителю помощь оказана на месте, 63-летняя женщина - госпитализирована. Сейчас состояние пострадавшей стабильное, средней тяжести. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Ким.

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