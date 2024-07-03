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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59211 перегляди

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На Миколаївщині через ворожий обстріл горіло пшеничне поле

Київ • УНН

 • 28572 перегляди

Ворожий обстріл спричинив пожежу на пшеничному полі в Миколаївській області.

На Миколаївщині через ворожий обстріл горіло пшеничне поле

У Миколаївській області минулої доби через ворожий обстріл горіло поле з пшеницею, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Учора, 2 липня, о 15:00 та 19:45 ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого пошкоджено дві автівки. Один з автомобілів згорів повністю та виникло займання поля з пшеницею. Пожежу оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає 

- написав Кім у Telegram.

Як уточнили у ГУ ДСНС в області, у Куцурубській громаді рятувальники ліквідували пожежу сухостою (2 га) та пшениці на корені (15 га), врятували 25 га збіжжя. Її спричинив обстріл окупантів.

Зі слів Кіма, також о 18:09 та 18:15 ударів дронами-камікадзе типу FPV зазнала акваторія Куцурубської громади.

Намагаються знищити майбутній урожай: на Харківщині окупанти обстріляли пшеничне поле, спалахнула пожежа01.07.24, 20:18 • 22176 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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