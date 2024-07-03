На Миколаївщині через ворожий обстріл горіло пшеничне поле
Київ • УНН
Ворожий обстріл спричинив пожежу на пшеничному полі в Миколаївській області.
У Миколаївській області минулої доби через ворожий обстріл горіло поле з пшеницею, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Учора, 2 липня, о 15:00 та 19:45 ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого пошкоджено дві автівки. Один з автомобілів згорів повністю та виникло займання поля з пшеницею. Пожежу оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає
Як уточнили у ГУ ДСНС в області, у Куцурубській громаді рятувальники ліквідували пожежу сухостою (2 га) та пшениці на корені (15 га), врятували 25 га збіжжя. Її спричинив обстріл окупантів.
Зі слів Кіма, також о 18:09 та 18:15 ударів дронами-камікадзе типу FPV зазнала акваторія Куцурубської громади.
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