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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Намагаються знищити майбутній урожай: на Харківщині окупанти обстріляли пшеничне поле, спалахнула пожежа

Київ • УНН

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Російські війська навмисно обстріляли пшеничне поле поблизу села Карасівка Харківської області, спричинивши пожежу, яка загрожувала знищити все 110-гектарне поле.

Намагаються знищити майбутній урожай: на Харківщині окупанти обстріляли пшеничне поле, спалахнула пожежа

Окупанти на Харківщині, намагаючись знищити майбутній урожай, навмисно обстріляли пшеничне поле внаслідок чого сталася пожежа.  Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

"Сьогодні близько 16:00 ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану поблизу с. Карасівка Золочівської громади. Сталася пожежа. Рятувальники швидко локалізували загорання, аби не допустити знищення усього поля, загальною площею у 110 га. О 17.10 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працював пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС на автоцистернах, посилений медичним розрахунком.

Нагадаємо

російські військові вранці 1 липня здійснили ракетний удар по селу Мохнач Чугуївського району Харківської області. Обійшлось без постраждалих. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше чотири житлових будинків.

Павло Башинський

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