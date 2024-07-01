Намагаються знищити майбутній урожай: на Харківщині окупанти обстріляли пшеничне поле, спалахнула пожежа
Київ • УНН
Російські війська навмисно обстріляли пшеничне поле поблизу села Карасівка Харківської області, спричинивши пожежу, яка загрожувала знищити все 110-гектарне поле.
Окупанти на Харківщині, намагаючись знищити майбутній урожай, навмисно обстріляли пшеничне поле внаслідок чого сталася пожежа. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
"Сьогодні близько 16:00 ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану поблизу с. Карасівка Золочівської громади. Сталася пожежа. Рятувальники швидко локалізували загорання, аби не допустити знищення усього поля, загальною площею у 110 га. О 17.10 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці працював пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС на автоцистернах, посилений медичним розрахунком.
Нагадаємо
російські військові вранці 1 липня здійснили ракетний удар по селу Мохнач Чугуївського району Харківської області. Обійшлось без постраждалих. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше чотири житлових будинків.