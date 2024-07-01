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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59511 перегляди

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Армія рф вранці вдарила ракетою по селищу на Харківщині: є пошкодження

Київ • УНН

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Російська армія вранці завдала ракетного удару по селищу Мохнач у Харківській області, пошкодивши щонайменше чотири житлових будинки, але обійшлося без жертв.

Армія рф вранці вдарила ракетою по селищу на Харківщині: є пошкодження

російські військові вранці 1 липня здійснили ракетний удар по селу Мохнач Чугуївського району Харківської області. Обійшлось без постраждалих. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше чотири житлових будинків, повідомляє Харківська  обласна прокуратура, передає УНН

1 липня орієнтовно о 5:00 війська рф завдали ракетний удар по с. Мохнач Чугуївського району. Ворожа ракета влучила на територію приватного домоволодіння: пошкоджено щонайменше чотири житлових будинків

- йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними правоохоронців, обійшлось без постраждалих.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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