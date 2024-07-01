Армія рф вранці вдарила ракетою по селищу на Харківщині: є пошкодження
Київ • УНН
Російська армія вранці завдала ракетного удару по селищу Мохнач у Харківській області, пошкодивши щонайменше чотири житлових будинки, але обійшлося без жертв.
російські військові вранці 1 липня здійснили ракетний удар по селу Мохнач Чугуївського району Харківської області. Обійшлось без постраждалих. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше чотири житлових будинків, повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
1 липня орієнтовно о 5:00 війська рф завдали ракетний удар по с. Мохнач Чугуївського району. Ворожа ракета влучила на територію приватного домоволодіння: пошкоджено щонайменше чотири житлових будинків
За даними правоохоронців, обійшлось без постраждалих.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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