В лікарнях перебувають 8 постраждалих через удар рф по Харкову: 8-ми місячний хлопчик - у задовільному стані
Київ • УНН
Вісім людей, серед яких 58-річний чоловік у важкому стані, 16-річний хлопець у стабільному стані та 8-місячний хлопчик у задовільному стані, перебувають у лікарнях після російського авіаудару по Харкову.
Восьмеро із 10 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова 30 червня знаходяться в лікарнях. У важкому стані перебуває 58-річний чоловік. 8-ми місячний хлопчик - у задовільному стані. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Наразі в лікарнях міста перебуває 8 людей: 6 дорослих і 2 дітей. 58-річний чоловік знаходиться у важкому стані, але стабільний. Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки
За його словами, 16-річний хлопець, який травмувався через удар рф, у стабільному стані із позитивною динамікою.
8-ми місячний хлопчик - у задовільному стані. Сьогодні, зі слів Синєгубова, він готується до виписки під нагляд сімейного лікаря.
Доповнення
Внаслідок обстрілу ФАБ-500 у Харкові напередодні горіли 8 вантажних автомобілів "Нової пошти". Пошкоджено 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад. Загинув чоловік.