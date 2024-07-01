Вранці окупанти вдарили КАБом по селищу на Харківщині: пошкоджені заклад освіти та будівля культури
Київ • УНН
Російські війська обстріляли з КАБ село Лісна Стінка Харківської області, частково зруйнувавши навчальний заклад та пошкодивши будинок культури, а в Харкові від ворожих обстрілів постраждали медичний заклад, промислові будівлі та приватний будинок.
російські війська сьогодні вранці вдарили КАБом с. Лісна Стінка Харківської області, внаслідок чого частково зруйновано заклад освіти та пошкоджена будівля культури. У Харкові внаслідок ворожого удару ФАБ-500 у неділю, 30 червня, пошкоджено 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
1 липня 05:00 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури.
Також зі слів голови ОВА, внаслідок обстрілу ФАБ-500 у Харкові напередодні горіли 8 вантажних автомобілів "Нової пошти". Пошкоджено 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад. Постраждали 10 людей, із них 1 восьмимісячна дитина. Загинув чоловік.
Крім того, ворожі обстріли минулої доби фіксувалися:
- 16:26 Куп'янський р-н с. Колісниківка, Сеньківське лісництво, лісове господарство. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га.
- 16:22 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу зруйновано приватний будинок.
- 16:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі, територія фермерського господарства. Пошкоджено господарчу споруду через ворожий обстріл.
- 11:30 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівка. Значні пошкодження отримали два двоповерхових багатоквартирних житлових будинки та двоповерхова будівля у якій три квартири, магазин та приміщення старостинського округу.
- 30 червня 08:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Баранівка, вул. Центральна. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Доповнення
Стосовно ситуації на фронті, то за словами Синєгубова, на Харківському напрямку відбулися девʼять штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Дві з яких іще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.
Купʼянський напрямок. Відбулося вісім боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Стельмахівки, Піщаного та Синьківки. Всі атаки відбито.
Президент: рф провалила наступ на Харківському напрямку, тому вони будуть терміново думати, що їм ще зробити 30.06.24, 19:04 • 20113 переглядiв