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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Вранці окупанти вдарили КАБом по селищу на Харківщині: пошкоджені заклад освіти та будівля культури

Київ • УНН

 • 29781 перегляди

Російські війська обстріляли з КАБ село Лісна Стінка Харківської області, частково зруйнувавши навчальний заклад та пошкодивши будинок культури, а в Харкові від ворожих обстрілів постраждали медичний заклад, промислові будівлі та приватний будинок.

Вранці окупанти вдарили КАБом по селищу на Харківщині: пошкоджені заклад освіти та будівля культури

російські війська сьогодні вранці вдарили КАБом с. Лісна Стінка Харківської області, внаслідок чого частково зруйновано заклад освіти та пошкоджена будівля культури. У Харкові внаслідок ворожого удару ФАБ-500 у неділю, 30 червня, пошкоджено 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

 1 липня 05:00 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури.

- написав Синєгубов у Telegram.

Також зі слів голови ОВА, внаслідок обстрілу ФАБ-500 у Харкові напередодні горіли 8 вантажних автомобілів "Нової пошти". Пошкоджено 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад. Постраждали 10 людей, із них 1 восьмимісячна дитина. Загинув чоловік. 

Крім того, ворожі обстріли минулої доби фіксувалися: 

  •  16:26 Куп'янський р-н с. Колісниківка, Сеньківське лісництво, лісове господарство. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га.
  •  16:22 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу зруйновано приватний будинок.
  •  16:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі, територія фермерського господарства. Пошкоджено господарчу споруду через ворожий обстріл.
  •  11:30 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівка. Значні пошкодження отримали два двоповерхових багатоквартирних житлових будинки та двоповерхова будівля у якій три квартири, магазин та приміщення старостинського округу.
  •  30 червня 08:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Баранівка, вул. Центральна. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Доповнення 

Стосовно ситуації на фронті, то за словами Синєгубова, на Харківському напрямку відбулися девʼять штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Дві з яких іще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

Купʼянський напрямок. Відбулося вісім боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Стельмахівки, Піщаного та Синьківки. Всі атаки відбито.

Президент: рф провалила наступ на Харківському напрямку, тому вони будуть терміново думати, що їм ще зробити 30.06.24, 19:04 • 20113 переглядiв

Тетяна Краєвська

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