Киев • УНН
Российские войска обстреляли из КАБ село Лесная Стенка Харьковской области, частично разрушив учебное заведение и повредив дом культуры, а в Харькове от вражеских обстрелов пострадали медицинское учреждение, промышленные здания и частный дом.
российские войска сегодня утром ударили КАБом по с. Лесная Стенка Харьковской области, в результате чего частично разрушено учебное заведение и повреждено здание культуры. В Харькове в результате вражеского удара ФАБ-500 в воскресенье, 30 июня, повреждены 3 производственно-складские здания и медицинское учреждение. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
1 июля 05:00 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Лесная Стенка. В результате обстрела КАБ частично разрушено учебное заведение. Выбиты окна в здании культуры.
Также по словам председателя ОВА, в результате обстрела ФАБ-500 в Харькове накануне горели 8 грузовых автомобилей "Новой почты". Повреждены 3 производственно-складские здания и медицинское учреждение. Пострадали 10 человек, из них 1 восьмимесячный ребенок. Погиб мужчина.
Кроме того, вражеские обстрелы за прошедшие сутки фиксировались:
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Что касается ситуации на фронте, то, по словам Синегубова, на Харьковском направлении состоялись девять штурмовых действий врага в районах Волчанска и Глубокого. Два из которых еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.
Купянское направление. Произошло восемь боестолкновений. Оккупанты атаковали в районах Стельмаховки, Песчаного и Синьковки. Все атаки отбиты.