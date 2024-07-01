российские войска сегодня утром ударили КАБом по с. Лесная Стенка Харьковской области, в результате чего частично разрушено учебное заведение и повреждено здание культуры. В Харькове в результате вражеского удара ФАБ-500 в воскресенье, 30 июня, повреждены 3 производственно-складские здания и медицинское учреждение. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

1 июля 05:00 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Лесная Стенка. В результате обстрела КАБ частично разрушено учебное заведение. Выбиты окна в здании культуры. - написал Синегубов в Telegram.

Также по словам председателя ОВА, в результате обстрела ФАБ-500 в Харькове накануне горели 8 грузовых автомобилей "Новой почты". Повреждены 3 производственно-складские здания и медицинское учреждение. Пострадали 10 человек, из них 1 восьмимесячный ребенок. Погиб мужчина.

Кроме того, вражеские обстрелы за прошедшие сутки фиксировались:

16:26 Купянский р-н с. Колесниковка, Сеньковское лесничество, лесное хозяйство. В результате обстрела горит лес на площади 4 га.

16:22 м. Купянск. В результате вражеского артобстрела разрушен частный дом.



16:00 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи, территория фермерского хозяйства. Повреждено хозяйственное сооружение из-за вражеского обстрела.



11:30 оккупанты артиллерией обстреляли село Одноробовка. Значительные повреждения получили два двухэтажных многоквартирных жилых дома и двухэтажное здание в котором три квартиры, магазин и помещения старостинского округа.



30 июня 08:00 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Барановка, ул. Центральная. В результате обстрела поврежден частный дом.



Дополнение

Что касается ситуации на фронте, то, по словам Синегубова, на Харьковском направлении состоялись девять штурмовых действий врага в районах Волчанска и Глубокого. Два из которых еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

Купянское направление. Произошло восемь боестолкновений. Оккупанты атаковали в районах Стельмаховки, Песчаного и Синьковки. Все атаки отбиты.