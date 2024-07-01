Восемь из 10 пострадавших в результате вражеского обстрела Харькова 30 июня находятся в больницах. В тяжелом состоянии находится 58-летний мужчина. 8-ми месячный мальчик - в удовлетворительном состоянии. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Сейчас в больницах города находится 8 человек: 6 взрослых и 2 детей. 58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, но стабилен. Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой верхней конечности - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, 16-летний парень, который травмировался из-за удара рф, в стабильном состоянии с положительной динамикой.

8-ми месячный мальчик - в удовлетворительном состоянии. Сегодня, по словам Синегубова, он готовится к выписке под наблюдение семейного врача.

Дополнение

В результате обстрела ФАБ-500 в Харькове накануне горели 8 грузовых автомобилей "Новой почты". Повреждены 3 производственно-складских здания и медицинское учреждение. Погиб мужчина.