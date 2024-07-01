Киев • УНН
Восемь человек, среди которых 58-летний мужчина в тяжелом состоянии, 16-летний парень в стабильном состоянии и 8-месячный мальчик в удовлетворительном состоянии, находятся в больницах после российского авиаудара по Харькову.
Восемь из 10 пострадавших в результате вражеского обстрела Харькова 30 июня находятся в больницах. В тяжелом состоянии находится 58-летний мужчина. 8-ми месячный мальчик - в удовлетворительном состоянии. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Сейчас в больницах города находится 8 человек: 6 взрослых и 2 детей. 58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, но стабилен. Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой верхней конечности
По его словам, 16-летний парень, который травмировался из-за удара рф, в стабильном состоянии с положительной динамикой.
8-ми месячный мальчик - в удовлетворительном состоянии. Сегодня, по словам Синегубова, он готовится к выписке под наблюдение семейного врача.
Дополнение
В результате обстрела ФАБ-500 в Харькове накануне горели 8 грузовых автомобилей "Новой почты". Повреждены 3 производственно-складских здания и медицинское учреждение. Погиб мужчина.