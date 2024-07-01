Российская армия утром нанесла ракетный удар по поселку Мохнач в Харьковской области, повредив по меньшей мере четыре жилых дома, но обошлось без жертв.
российские военные утром 1 июля осуществили ракетный удар по селу Мохнач Чугуевского района Харьковской области. Обошлось без пострадавших. В результате атаки повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
1 июля ориентировочно в 5:00 войска рф нанесли ракетный удар по с. Мохнач Чугуевского района. Вражеская ракета попала на территорию частного домовладения: повреждены по меньшей мере четыре жилых дома
По данным правоохранителей, обошлось без пострадавших.
Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В больницах находятся 8 пострадавших из-за удара рф по Харькову: 8-ми месячный мальчик - в удовлетворительном состоянии1 июля 2024, 06:55 • 17969 просмотров