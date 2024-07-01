Оккупанты на Харьковщине, пытаясь уничтожить будущий урожай, намеренно обстреляли пшеничное поле в результате чего произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

"Сегодня около 16:00 враг нанес удар по спелому пшеничному полю вблизи с. Карасовка Золочевской громады. Произошел пожар. Спасатели быстро локализовали возгорание, чтобы не допустить уничтожения всего поля, общей площадью в 110 га. В 17.10 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работало пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на автоцистернах, усиленное медицинским расчетом.

Напомним

российские военные утром 1 июля осуществили ракетный удар по селу Мохнач Чугуевского района Харьковской области. Обошлось без пострадавших. В результате атаки повреждены по меньшей мере четыре жилых дома.