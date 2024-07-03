На Николаевщине из-за вражеского обстрела горело пшеничное поле

В Николаевской области за прошедшие сутки из-за вражеского обстрела горело поле с пшеницей, сообщил в среду председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 2 июля, в 15:00 и 19:45 враг атаковал дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую общину. В результате чего повреждены две машины. Один из автомобилей сгорел полностью и возникло возгорание поля с пшеницей. Пожар оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

Как уточнили в ГУ ГСЧС в области, в Куцурубской громаде спасатели ликвидировали пожар сухостоя (2 га) и пшеницы на корню (15 га), спасли 25 га зерна. Его вызвал обстрел оккупантов.

По словам Кима, также в 18:09 и 18:15 ударам дронами-камикадзе типа FPV подверглась акватория Куцурубской общины.

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