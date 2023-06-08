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На Миколаївщині від повені після підриву дамби загинув чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. У Миколаївський області внаслідок підтоплення через підрив Каховської ГЕС загинув 53-річний чоловік, який напередодні відмовився від евакуації, повідомив керівник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет, пише УНН.

На Миколаївщині від повені після підриву дамби загинув чоловік

Цитата

“На зараз маємо одну жертву - чоловік 53-х років з села Василівка, який вчора відмовився від евакуації", - написав Шайхет в Telegram.

В Офісі Генпрокурора при цьому зауважили, що чоловік загинув "внаслідок руйнування дамби в напівзатопленому будинку".

Деталі

Через підрив окупантами Каховської ГЕС підтоплені території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині.

За словами Шайхета, поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги. Також Шайхет закликав в жодному разі не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.

В Офісі Генпрокурора заявили, що в межах досудового розслідування підриву Каховської ГЕС прокурори разом зі слідчими та поліцією фіксують місця підтоплення на території Баштанського району, зокрема Горохівської та Снігурівської громад Миколаївщини. Загалом там було підтоплено 289 будинків. 8 населених пунктів відключено від електропостачання.

Зараз проводиться евакуація населення з підтоплених районів області. Загалом 491 особу евакуйовано, серед них 81 дитина.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

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