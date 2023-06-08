В Николаевской области из-за наводнения после подрыва дамбы погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Николаевский области в результате подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС погиб 53-летний мужчина, который накануне отказался от эвакуации, сообщил руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет, пишет УНН.
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“На сейчас имеем одну жертву - мужчина 53-х лет из села Васильевка, который вчера отказался от эвакуации", - написал Шайхет в Telegram.
В Офисе Генпрокурора при этом отметили, что мужчина погиб "в результате разрушения дамбы в полузатопленном доме".
Детали
Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтоплены территории Снигиревской, Широковской и Гороховской громад Николаевской области.
По словам Шайхета, полицейские работают в усиленном режиме и на плавсредствах патрулируют территории для выявления людей, нуждающихся в помощи. Также Шайхет призвал ни в коем случае не пренебрегать возможностью эвакуироваться на безопасные территории.
В Офисе Генпрокурора заявили, что в рамках досудебного расследования подрыва Каховской ГЭС прокуроры вместе со следователями и полицией фиксируют места подтопления на территории Баштанского района, в частности Гороховской и Снигиревской громад Николаевской области. Всего там было подтоплено 289 домов. 8 населенных пунктов отключены от электроснабжения.
Сейчас проводится эвакуация населения из подтопленных районов области. Всего 491 человек эвакуирован, среди них 81 ребенок.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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