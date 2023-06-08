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В Николаевской области из-за наводнения после подрыва дамбы погиб мужчина

Киев • УНН

 • 232662 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Николаевский области в результате подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС погиб 53-летний мужчина, который накануне отказался от эвакуации, сообщил руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет, пишет УНН.

В Николаевской области из-за наводнения после подрыва дамбы погиб мужчина

Цитата

“На сейчас имеем одну жертву - мужчина 53-х лет из села Васильевка, который вчера отказался от эвакуации", - написал Шайхет в Telegram.

В Офисе Генпрокурора при этом отметили, что мужчина погиб "в результате разрушения дамбы в полузатопленном доме".

Детали

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтоплены территории Снигиревской, Широковской и Гороховской громад Николаевской области.

По словам Шайхета, полицейские работают в усиленном режиме и на плавсредствах патрулируют территории для выявления людей, нуждающихся в помощи. Также Шайхет призвал ни в коем случае не пренебрегать возможностью эвакуироваться на безопасные территории.

В Офисе Генпрокурора заявили, что в рамках досудебного расследования подрыва Каховской ГЭС прокуроры вместе со следователями и полицией фиксируют места подтопления на территории Баштанского района, в частности Гороховской и Снигиревской громад Николаевской области. Всего там было подтоплено 289 домов. 8 населенных пунктов отключены от электроснабжения.

Сейчас проводится эвакуация населения из подтопленных районов области. Всего 491 человек эвакуирован, среди них 81 ребенок.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

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