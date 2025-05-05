На Львівщині чоловік дозволив малолітній доньці керувати авто, а сам знімав усе на відео
Київ • УНН
У Львівській області чоловік посадив за кермо автомобіля свою неповнолітню доньку, знімаючи це на відео. В салоні також був її молодший брат. Батька притягнуто до відповідальності.
На Львівщині чоловік дозволив неповнолітній доньці сісти за кермо автомобіля та знімав усе на відео. З дівчинкою в салоні був молодший брат. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області в Telegram, передає УНН.
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Поліцейські Львівської області встановили чоловіка, який посадив за кермо малолітню доньку
Крім того, правоохоронці зазначили, що на пасажирському сидінні перебував малолітній син чоловіка.
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Зокрема, про подію стало відомо з відео, яке активно почало ширитися соціальними мережами. На відео чоловік дав керувати автомобілем малолітній дівчинці, а поряд сидів її брат. Батько фільмував подію на відео та підказував, як кермувати.
Поліцейські встановили 28-річного чоловіка та притягнули до відповідальності. Зокрема, на нього склали постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП — передача керування транспортом особі, яка не має на це права. Крім того, ювенальні поліцейські оформили протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП — невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
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