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Во Львовской области мужчина разрешил малолетней дочери управлять автомобилем, а сам снимал все на видео

Киев • УНН

 • 1410 просмотра

Во Львовской области мужчина посадил за руль автомобиля свою несовершеннолетнюю дочь, снимая это на видео. В салоне также был ее младший брат. Отец привлечен к ответственности.

Во Львовской области мужчина разрешил малолетней дочери управлять автомобилем, а сам снимал все на видео

Во Львовской области мужчина разрешил несовершеннолетней дочери сесть за руль автомобиля и снимал все на видео. С девочкой в салоне был младший брат. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области в Telegram, передает УНН.

Детали

Полицейские Львовской области установили мужчину, который посадил за руль малолетнюю дочь

- говорится в заметке.

Кроме того, правоохранители отметили, что на пассажирском сиденье находился малолетний сын мужчины.

К счастью, дети не попали в ДТП. Отца привлекли к административной ответственности

- отметили в полиции.

В частности, о происшествии стало известно из видео, которое активно начало распространяться по социальным сетям. На видео мужчина дал управлять автомобилем малолетней девочке, а рядом сидел ее брат. Отец снимал происшествие на видео и подсказывал, как управлять.

Полицейские установили 28-летнего мужчину и привлекли к ответственности. В частности, на него составили постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП — передача управления транспортом лицу, не имеющему на это права. Кроме того, ювенальные полицейские оформили протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП — невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

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Алина Волянская

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