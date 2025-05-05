Во Львовской области мужчина разрешил малолетней дочери управлять автомобилем, а сам снимал все на видео
Киев • УНН
Во Львовской области мужчина посадил за руль автомобиля свою несовершеннолетнюю дочь, снимая это на видео. В салоне также был ее младший брат. Отец привлечен к ответственности.
Во Львовской области мужчина разрешил несовершеннолетней дочери сесть за руль автомобиля и снимал все на видео. С девочкой в салоне был младший брат. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области в Telegram, передает УНН.
Детали
Полицейские Львовской области установили мужчину, который посадил за руль малолетнюю дочь
Кроме того, правоохранители отметили, что на пассажирском сиденье находился малолетний сын мужчины.
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В частности, о происшествии стало известно из видео, которое активно начало распространяться по социальным сетям. На видео мужчина дал управлять автомобилем малолетней девочке, а рядом сидел ее брат. Отец снимал происшествие на видео и подсказывал, как управлять.
Полицейские установили 28-летнего мужчину и привлекли к ответственности. В частности, на него составили постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП — передача управления транспортом лицу, не имеющему на это права. Кроме того, ювенальные полицейские оформили протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП — невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
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