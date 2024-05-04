На Луганщині ворог штурмує позиції українських Сил оборони з трьох напрямків – Лисогор
Київ • УНН
Противник штурмує позиції Збройних Сил України з трьох напрямків у Луганській області, здійснюючи атаки в районі Андріївки, Стельмахівки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва.
Про ситуацію на окупованих та деокупованих територіях Луганської області розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
Деталі
Він уточнив, що загарбники намагаються прорвати оборону українських захисників одразу з трьох боків.
Зокрема, вони штурмують на Куп’янщині поблизу Андріївки та Стельмахівки. В районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку росіяни атакували за підтримки авіації. Не припиняються спроби ворога просунутися в Білогорівці
За його інформацією, від артилерійських та мінометних ударів постраждали Макіївка, Греківка, Куземівка, Стельмахівка.
Окрім того, ворожі БПЛА полювали на позиції українських військових поблизу Невського, Куземівки, Греківки.
Додамо
Артем Лисогор повідомив, що жителям деокупованих сіл у п’ятницю доставили продуктові набори. До них включили також святкові пасхальні набори.
На Луганщині ворог активний на кожній з трьох ділянок фронту, на окупованих територіях перевіряють постановку на військовий облік - ОВА03.05.24, 13:03 • 17268 переглядiв