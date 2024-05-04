На Луганщине враг штурмует позиции украинских Сил обороны с трех направлений - Лысогор

О ситуации на оккупированных и деоккупированных территориях Луганской области рассказал председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что захватчики пытаются прорвать оборону украинских защитников сразу с трех сторон.

В частности, они штурмуют на Купянщине вблизи Андреевки и Стельмаховки. В районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Лиманском направлении россияне атаковали при поддержке авиации. Не прекращаются попытки врага продвинуться в Белогоровке - написал он.

По его информации, от артиллерийских и минометных ударов пострадали Макеевка, Грековка, Куземовка, Стельмаховка.

Кроме того, вражеские БПЛА охотились на позиции украинских военных вблизи Невского, Куземовки, Грековки.

Добавим

Артем Лысогор сообщил, что жителям деоккупированных сел в пятницу доставили продуктовые наборы. В них включили также праздничные пасхальные наборы.

В Луганской области враг активен на каждом из трех участков фронта, на оккупированных территориях проверяют постановку на воинский учет - ОВА