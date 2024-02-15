На Луганщині росіяни тиснуть на південь від Невського, підтягуючи туди резерви - Лисогор

Окупанти тиснуть на південь від Невського, поблизу Тернів на Донеччині. Загарбники вимушені підтягувати туди резерви разом зі всією наявною лінійкою озброєння та техніки. Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.

Противник тисне на південь від Невського – поблизу Тернів на Донеччині. Перебуваючи в обороні, наші військові докладають максимальні зусилля, аби сточити наступальний потенціал росіян. Завдають окупантам значних втрат. Загарбники вимушені підтягувати туди резерви разом зі всією наявною лінійкою озброєння та техніки, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що при найменшій можливості ворог користується перевагою в повітрі. Під вогнем мінометів та артилерії опинилися Невське та Білогорівка.

Доповнення

У так званому "виборчкомі лнр" ухвалили рішення, згідно з яким особа може оформити голосування дома навіть у день виборів – 17 березня до 12:00.До цього часу вона повинна встигнути подати відповідну заяву. Її можна принести і особисто, а потім, до кінця дня, проголосувати вдома. Так буде зручніше всім.

Також Лисогор зазначив, що негода не оминула й Сєвєродонецьк. Там, як і в інших містах так званої "лнр", спостерігаються значні перебої з електропостачанням. Світло і без того було не у всіх. А взимку, через користування електроприладами, його вибивало й у щасливців.

Зараз у нових районах його немає у багатьох. На рішення щодо ремонту чекають від окупаційної влади, ще починаючи з 13 лютого.

Нагадаємо

На окупованій території Луганщини йде агітація за єдиного кандидата, якого підтримує країна-окупант, прискорюється паспортизація, але якщо деякі люди не поміняли паспорти, - дозволили голосувати з українськими паспортами.